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Парки и скверы Кронштадта закроют для посетителей в день парада ВМФ

фото ЗакС политика Парки и скверы Кронштадта закроют для посетителей в день парада ВМФ

Парки и скверы Кронштадта будут закрыты в день парада ВМФ, сообщается в группе Кронштадтского района во "ВКонтакте".

На протяжении целых суток 25 июля в Кронштадте закроют для посещения "все парки и скверы, где предположительно возможно большое скопление людей". Кроме того, напомнили районные власти, в этот день будет перекрыт въезд в Кронштадтский район для жителей Петербурга и туристов. Проехать смогут лишь те, кто прописан в Кронштадте, и у кого есть специальные автомобильные пропуска.

Парад ВМФ пройдет 25 июля. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что он станет самым масштабным за последние годы. Из-за этого депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился в Смольный с требованием объяснить, согласовывал ли федеральный центр масштаб события, которое будет проводиться в сложной эпидемической обстановке, с администрацией города. 

Парад пройдет без зрителей по требованию Роспотребнадзора. Его примет президент Владимир Путин, как главнокомандующий.

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