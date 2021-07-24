Парки и скверы Кронштадта закроют для посетителей в день парада ВМФ

Парки и скверы Кронштадта будут закрыты в день парада ВМФ, сообщается в группе Кронштадтского района во "ВКонтакте".
На протяжении целых суток 25 июля в Кронштадте закроют для посещения "все парки и скверы, где предположительно возможно большое скопление людей". Кроме того, напомнили районные власти, в этот день будет перекрыт въезд в Кронштадтский район для жителей Петербурга и туристов. Проехать смогут лишь те, кто прописан в Кронштадте, и у кого есть специальные автомобильные пропуска.
Парад ВМФ пройдет 25 июля. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что он станет самым масштабным за последние годы. Из-за этого депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился в Смольный с требованием объяснить, согласовывал ли федеральный центр масштаб события, которое будет проводиться в сложной эпидемической обстановке, с администрацией города.
Парад пройдет без зрителей по требованию Роспотребнадзора. Его примет президент Владимир Путин, как главнокомандующий.