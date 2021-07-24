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Новости 24 июля, 17:32

Комздрав: Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге упало на треть

фото ЗакС политика Комздрав: Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге упало на треть

Комитет по здравоохранению на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю снизилось более чем на 30%. 

По данным комитета, за 23 июля в Петербурге доставили в стационары 455 человек. За неделю до этого, 16 июля, этот показатель достиг 658.

"Таким образом, наблюдается уменьшение количества госпитализаций более чем на 30 процентов. Интенсивность распространения коронавирусной инфекции снижается", — заявили представители комздрава.

Всего с 18 по 24 июля в Петербурге госпитализировали 3 570 человек с COVID-19. По сравнению с предшествовавшей неделей снижение составило 19,9%. Сейчас в предназначенных для приема ковидных пациентов стационарах свободны 34% коек.

Доля тяжелых больных — 19%, добавили в комитете. К неинвазивной ИВЛ подключены 236 пациентов, к инвазивной — 155.

 

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