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Новости 24 июля, 17:56

Кандидата от ЛДПР Иванова зарегистрировали на выборах в Госдуму по округу Марченко

фото ЗакС политика Кандидата от ЛДПР Иванова зарегистрировали на выборах в Госдуму по округу Марченко

Избирком зарегистрировал Станислава Иванова в качестве кандидата от ЛДПР по округу № 213, следует из сведений на сайте Горизбиркома.

Согласно таблице, Иванова зарегистрировали 23 июля в числе первых по этому округу. Кроме него, там выдвинулись Наталья Антюх (РПСС), Олег Вихтюк (Партия роста), Николай Громов ("Яблоко"), Анна Зверева ("Зеленая альтернатива"), Ирина Иванова (КПРФ), Илья Лещев ("Новые люди"), Сергей Романовский ("Гражданская платформа"), Сергей Сибиряков ("Зеленые"), Григорий Точильников ("СР — За правду"), Андрей Шпиленко ("Родина"), самовыдвиженцы Алексей Кононен и Андрей Липский. Также документы подал действующий депутат Госдумы от 213-го округа, единоросс Евгений Марченко

Станислав Иванов ранее был членом "Единой России", но ушел оттуда в ЛДПР в 2020 году. В апреле 2021 года после ухода из партии он сдал мандат муниципального депутата МО "Сергиевское". В муниципалитете заявляли, что они сами лишили Иванова полномочий.

Иванов — бывший помощник Марченко, против которого он будет участвовать в выборах в Госдуму. Также он был помощником еще одного депутата-единоросса, но из Заксобрания: Сергея Купченко.

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Иванов Станислав Дмитриевич 

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