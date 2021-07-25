Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днём ВМФ

Петербургский градоначальник Александр Беглов и председатель городского Заксобрания Вячеслав Макаров выступили с коллективным поздравлением жителей Северной столицы с Днём Военно-морского флота, который в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.

В нынешнем году силам ВМФ исполняется 325 лет, напомнили чиновники. По этому случаю в Кронштадте реализуется масштабный проект "Остров фортов", цель которого - увековечить память об отечественном флоте.

"Санкт-Петербургу доверена честь – принимать Главный военно-морской парад. В нем принимают участие самые современные корабли, построенные на петербургских верфях. Желаем военным морякам крепкого здоровья и новых успехов на службе Отечеству! А всем петербуржцам – мира и благополучия! Слава Военно-Морскому Флоту России!" - высказались Беглов и Макаров.

Напомним, что в конце прошлой неделе главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова известила, что мероприятие будет проводиться без зрителей ввиду непростой эпидемической обстановки в городе.