В Петербурге начался торжественный парад по случаю 325-летия российского флота

В 11:00 в акватории Невы стартовал Главный военно-морской парад по случаю 325-летия отечественного флота, передаёт "Петербургский дневник". Мероприятие, как верховный главнокомандующий, принимает Владимир Путин.

Ранее глава государства на катере обошёл военные корабли, стоящие на кронштадтском рейде, поздравив экипажи с профессиональным праздником.

В параде задействованы 4 тысячи военных, 50 кораблей и подводных лодок, 48 боевых самолетов и вертолетов морской авиации. Ключевые участники события - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий".

"В этом году впервые участием в параде принимают ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". Для участие в Дне ВМФ в Северной столице фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар" и фрегат ВМС Индии "Табар" отправились из Петербурга в Кронштадт накануне", - напомнили в ПД.

Руководитель Кронштадтского района, капитан 1-го ранга Олег Довганюк поздравил горожан с "морским" праздником.

"Большинство наших жителей служили на флоте или работали в частях. Кронштадт готовился к параду. Привели все в порядок, провели уборку, небольшой ремонт. Жара немного подвела, пожелтела зелень. Но главное - это обеспечение безопасности в связи с пандемией", - высказался управленец.

В этом году из-за сложной эпидемической обстановки парад закрыли для зрителей.