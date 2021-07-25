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COVID-19 обнаружен у более 24 тысяч россиян, из них 1934 - петербуржцы

фото ЗакС политика COVID-19 обнаружен у более 24 тысяч россиян, из них 1934 - петербуржцы

Суточная COVID-статистика в России пополнилась 24 072 новыми случаями заражения, проинформировали в оперативном штабе. Всего с начала пандемии инфекция была обнаружена у 6 126 541 жителя страны.

Лидирует по уровню распространения вируса по-прежнему Москва, где за последние 24 часа выявлено 3 406 заболевших. За ней идут Московская область (2 191), Петербург (1 934), Нижегородская область (534) и Красноярский край (491).

За сутки от последствий инфекции скончались ещё 779 пациентов, за всё время с начала распространения болезни её жертвами стали 153 874 россиянина.

В Северной столице в суточной статистике COVID-смертей учтено ещё 77 случаев (всего - 18 840).

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