           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:38

У подозреваемого во взятках главы ГИБДД Ставрополья нашли ещё один, менее "помпезный, особняк

фото ЗакС политика У подозреваемого во взятках главы ГИБДД Ставрополья нашли ещё один, менее "помпезный, особняк

Подозреваемому во взятках главе ГИБДД Ставрополья Алексею Сафонову принадлежит ещё один особняк в станице Новомарьевской, который, в отличие от первого, исполненного в китчевой отделке и с золотыми унитазами, стоит недостроенным, пишет "Комсомольская правда".

"Краска на воротах облупилась, во дворе выросли камыши, через окна видны голые стены", - делится впечатлениями побывавший у участка журналист КП.

Прилегающая к дому территория захламлена строительным мусором, а рядом в поле пасутся коровы и кони.

Жители Новомарьевской о Сафонове отзываются хорошо, заявляя, что "не верят тому, что показывают в телевизоре".

Напомним, начальник ставропольского ГИБДД Алексей Сафонов, а также 35 его подельников были задержаны 20 июля. Всем инкриминируют получение взяток в размере 19 млн рублей. Сафонов на два месяца отправлен в СИЗО.

При обыске в доме Сафонова следователи обнаружили помпезную обстановку в стиле, отдалённо напоминающем барокко; в ванной у гаишника был установлен золотой унитаз, имеется также отдельная комната с "царскими" тронами.

После этого задержания министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должности начальника управления МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости25 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru