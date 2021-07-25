У подозреваемого во взятках главы ГИБДД Ставрополья нашли ещё один, менее "помпезный, особняк

Подозреваемому во взятках главе ГИБДД Ставрополья Алексею Сафонову принадлежит ещё один особняк в станице Новомарьевской, который, в отличие от первого, исполненного в китчевой отделке и с золотыми унитазами, стоит недостроенным, пишет "Комсомольская правда".

"Краска на воротах облупилась, во дворе выросли камыши, через окна видны голые стены", - делится впечатлениями побывавший у участка журналист КП.

Прилегающая к дому территория захламлена строительным мусором, а рядом в поле пасутся коровы и кони.

Жители Новомарьевской о Сафонове отзываются хорошо, заявляя, что "не верят тому, что показывают в телевизоре".

Напомним, начальник ставропольского ГИБДД Алексей Сафонов, а также 35 его подельников были задержаны 20 июля. Всем инкриминируют получение взяток в размере 19 млн рублей. Сафонов на два месяца отправлен в СИЗО.

При обыске в доме Сафонова следователи обнаружили помпезную обстановку в стиле, отдалённо напоминающем барокко; в ванной у гаишника был установлен золотой унитаз, имеется также отдельная комната с "царскими" тронами.

После этого задержания министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должности начальника управления МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.