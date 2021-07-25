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"Город заслужил это": Беглов - о параде ВМФ, который, несмотря на запрет, собрал тысячи зрителей

фото ЗакС политика "Город заслужил это": Беглов - о параде ВМФ, который, несмотря на запрет, собрал тысячи зрителей

Невзирая на предписание Роспотребнадзора, запретившего зрителям присутствовать на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ, петербургские набережные сегодня были заполнены тысячами людей, пришедших посмотреть на проход боевых кораблей по Неве. В тоже время городской глава Александр Беглов, отозвавшийся о мероприятии, считает, что для Северной столицы принимать такое масштабное событие - большая честь.

"Наш город заслужил это. Более 300 лет здесь строятся военные корабли, учатся будущие офицеры и адмиралы. Новую страницу в своей истории открывает наш форпост на Балтике – Кронштадт. Она по-прежнему связана с флотом. Поздравляю с праздником военных моряков и всех, кто строит корабли, кто учит новые поколения защитников наших морских рубежей", - приводит слова губернатора "Петербургский дневник".

Парад, напомним, принял Владимир Путин. В компании с главой Минобороны Сергеем Шойгу и командующим силами ВМФ Николаем Евменовым он проехал на катере перед стоящими на рейде кораблями и подлодками.

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Фото: Елизавета Антонова / "Новая газета"

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