           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 25 июля, 16:12

The Insider* отказался помечать свои материалы ярлыком "иноагент"

фото ЗакС политика The Insider* отказался помечать свои материалы ярлыком "иноагент"

The Insider* не намерен помечать свои материалы ярлыком "СМИ-иностранного агента", уведомил "Дождь" главред издания Роман Доброхотов.

Он указал, что поскольку СМИ зарегистрировано в Латвии, то в России штрафовать за неисполнение соответствующего закона некого, плюс, у "Инсайдера" нет своего офиса в РФ.

В то же время Доброхотов опасается, что и его, и журналистов издания могут начать преследовать "по беспределу".

"Но пока что я сам даже не иностранный агент, да и я не получаю средств из-за рубежа, поэтому не очень понятно, как меня можно назвать иностранным агентом", - заключил он.

23 июля Минюст РФ внес The Insider в реестр СМИ-иноагентов. Туда же попали несколько журналистов других изданий. 

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости26 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru