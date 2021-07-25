The Insider* отказался помечать свои материалы ярлыком "иноагент"

The Insider* не намерен помечать свои материалы ярлыком "СМИ-иностранного агента", уведомил "Дождь" главред издания Роман Доброхотов.

Он указал, что поскольку СМИ зарегистрировано в Латвии, то в России штрафовать за неисполнение соответствующего закона некого, плюс, у "Инсайдера" нет своего офиса в РФ.

В то же время Доброхотов опасается, что и его, и журналистов издания могут начать преследовать "по беспределу".



"Но пока что я сам даже не иностранный агент, да и я не получаю средств из-за рубежа, поэтому не очень понятно, как меня можно назвать иностранным агентом", - заключил он.

23 июля Минюст РФ внес The Insider в реестр СМИ-иноагентов. Туда же попали несколько журналистов других изданий.

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов