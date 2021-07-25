В Госдуме предложили внести в паспорта РФ новую графу

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов считает резонным введение графы "национальность" в российских паспортах, делится URA.ru.

Вопрос уже единожды обсуждался в ходе заседаний комитета. Желание увидеть соответствующую графу в документе хотят некоторые малочисленные народы, проживающие на территории РФ, уточнил Гильмутдинов.

"Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть", - сообщил парламентарий.

С аналогичным предложением, предполагающим возвращение графы "национальность" в паспорт, уже выступал депутат Виталий Милонов. Политик акцентировал внимание на добровольности данного уточнения.

Напомним, 15 июля глава правительства РФ Михаил Мишустин отменил ряд обязательных штампов в паспортах граждан России. Так, теперь информация о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будет ставиться по желанию.