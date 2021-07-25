           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 25 июля, 17:55

В Госдуме предложили внести в паспорта РФ новую графу

фото ЗакС политика В Госдуме предложили внести в паспорта РФ новую графу

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов считает резонным введение графы "национальность" в российских паспортах, делится URA.ru.

Вопрос уже единожды обсуждался в ходе заседаний комитета. Желание увидеть соответствующую графу в документе хотят некоторые малочисленные народы, проживающие на территории РФ, уточнил Гильмутдинов.

"Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть", - сообщил парламентарий.

С аналогичным предложением, предполагающим возвращение графы "национальность" в паспорт, уже выступал депутат Виталий Милонов. Политик акцентировал внимание на добровольности данного уточнения.

Напомним, 15 июля глава правительства РФ Михаил Мишустин отменил ряд обязательных штампов в паспортах граждан России. Так, теперь информация о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будет ставиться по желанию.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости26 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru