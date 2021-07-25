Алексей Ковалев раскритиковал работу ИКМО "Автово"

В последний день сдачи документов для участия в выборах депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев (Партия роста) вместе с депутатом МО "Ульянка" Павлом Кондрашовым приехали в ИКМО "Автово" из-за жалоб кандидатов на работу комиссии. По их мнению, члены комиссии могут искусственно затягивать приём документов. Ковалев договорился с ИКМО, что комиссия продолжит рабочий день до тех пор, пока не примет последнего желающего, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

— Десять лет назад я здесь бился за то, чтобы зарегистрировали нынешних депутатов. Сейчас происходит то же самое, вам не кажется? Я очень надеюсь, что все кандидаты будут зарегистрированы, — обратился Ковалев к членам избирательной комиссии.

Позже к зданию избирательной комиссии пришёл замглавы МО "Автово" Илья Шмаков, который намерен переизбраться в совет депутатов. Сперва Шмаков попытался защитить действия ИКМО, но после замечаний кандидатов о том, что комиссия длительное время не уведомляет о результатах рассмотрения документов, предложил "писать жалобы". Он отметил, что у "Справедливой России - За правду", от которой он выдвигается, проблем с регистрацией не было.

Другое мнение в защиту ИКМО высказал депутат МО "Автово" Артем Савкин, который также находился у здания комиссии. Он призвал "не устраивать балаган". По его мнению, если бы ИКМО действительно хотела усложнить сдачу документов, то сделала бы это иначе, напомнив про ситуацию на муниципальных выборах 2019 года, когда кандидаты жаловались на очереди у дверей ИКМО "Сергиевское".

— Если бы кто-то что-то хотел, то здесь стояло бы человек 20. Паша [Кондрашов], ты же знаешь, как это делается. Если бы здесь был Марченко [депутат Государственной думы], а не мы, то ты, наверное, до площадки бы не дошёл, — заявил Савкин.

Срок для сдачи документов для участия в выборах в МО "Автово" заканчивается 25 июля. Ранее одному кандидату-самовыдвиженцу Владимиру Мясникову забраковали подписные листы из-за ошибок в оформлении.

В сентябре 2021 года в МО "Автово" пройдут выборы в муниципальный совет. На 20 мандатов претендуют около 70 человек.

Константин Леньков