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ЕР предложила учредить новое звание "Почетный ветеран Санкт-Петербурга"

фото ЗакС политика ЕР предложила учредить новое звание "Почетный ветеран Санкт-Петербурга"

Депутаты петербургского Заксобрания от фракции "Единая Россия" внесли на рассмотрение городского парламента проект закона об учреждении нового звания - "Почетный ветеран Санкт-Петербурга".

В случае принятия награда, а также разовая денежная премия, будет вручаться членам общественных объединений за выдающиеся заслуги перед городом и его жителями, которые были достигнуты в рамках деятельности по защите прав и законных интересов ветеранов, пожилых граждан, инвалидов. Немаловажным будет вклад претендента на звание в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

"Люди просили нас разработать достойную форму общественного признания заслуг активных и неравнодушных жителей нашего города, которые по зову сердца десятилетиями работают в ветеранском движении, защищают права и законные интересы пенсионеров и инвалидов, сохраняют историческую правду о нашей Родине. Уверен, что эта законодательная инициатива найдет максимальную поддержку абсолютного большинства депутатов петербургского парламента вне зависимости от фракции", – цитирует пресс-служба ЗакСа комментарий спикера Вячеслава Макарова.

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