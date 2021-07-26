"Меня снимают с выборов": Коммунист Бондаренко известил о возбуждении "экстремистского" дела против него

Депутат Саратовской облдумы от фракции КПРФ Николай Бoндаренко сообщил, что против него возбудили дело по статье 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов).

"По последней информации, меня снимают с выборов. Власть приняла решение перейти от слов к делу, маховик репрессий дошел лично до меня: меня снимают с выборов. Снимают за экстремизм. Мне вменяют распространение экстремистских материалов. <…> Я выяснил, что события, которые мне вменяют, аж 2011 года - то есть, десять лет назад", - уведомил Бондаренко слушателей "Эха Москвы".

О том, что саратовский коммунист попал "под прицел" правоохранительных структур, заявил в ходе своего выступления в ЦИК лидер компартии Геннадий Зюганов: по его словам, речь идёт о критических высказываниях Бондаренко о своих оппонентах на прошлых выборах.

Бондаренко собирался выдвигаться в Госдуму по 163-му округу, где его ключевым соперником был бы спикер федерального парламента Вячеслав Володин. КПРФ, впрочем, не рискнула одобрять кандидатуру саратовского коммуниста по данному округу ввиду его протестной настроенности, включив его в региональную группу № 22 (Калининград, Саратов). В списке он занял второе место, первое досталось действующему депутату Госдумы Ольге Алимовой.

Фото: скриншот с YouTube-канала Бондаренко