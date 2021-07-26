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Выборы 2021

Новости 11:13

Соболь просит у Центризбиркома снятия Володина с выборов

фото ЗакС политика Соболь просит у Центризбиркома снятия Володина с выборов

Московский оппозиционер Любовь Соболь направила обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой не допустить до выборов в Госдуму спикера Госдумы Вячеслава Володина. В качестве основания для этой меры женщина указывает на информацию, полученную из открытых источников, о перемещениях Володина в рамках предвыборной кампании на самолетах, принадлежащих Управлению делами президента. Соболь напоминает Памфиловой о том, что федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" запрещает баллотирующимся гражданам использовать свое служебное положение.

"Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Володин В.В. после 11 июля 2021 года неоднократно пользовался гражданским воздушным судном, принадлежащим Российской Федерации для полетов в город Саратов и возвращению из Саратова в Москву в целях осуществления деятельности, способствующей избранию себя в депутаты Государственной Думы РФ, то есть использовал преимущества своего должностного положения", - пишет заявительница.

Володин выдвигается в Госдуму в качестве одномандатника от одного из саратовских округов и в качестве "списочника" от региональной группы кандидатов. Отметим, что сама Соболь, находящаяся под уголовным преследованием по так называемому "санитарному делу", прекратила свою избирательную кампанию в Госдуму. Она объяснила это нежеланием подставлять своих сторонников, у которых могут возникнуть неприятности в связи с состоявшимся нынешним летом признанием ФБК* экстремистской организацией.

*Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в реестр НКО-иноагентов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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