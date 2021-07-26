ФТС готова потратить 35 млн рублей на празднование собственного юбилея в Кремлёвском дворце

Федеральная таможенная служба выделила 35 млн рублей на торжества по случаю 30-летия со дня образования ведомства: мероприятие должно пройти в Кремлёвском дворце, указано в тендере, размещённом на портале госзакупок.

Праздник запланирован на 26 октября. В программе мероприятия - концерт, интерактивная выставка о деятельности ФТС и фуршет на 1100 гостей. В случае, если банкет не получится организовать в Кремлёвском дворце, подрядчик должен подыскать альтернативное место на 5 тысяч персон.

Согласно техзаданию, концепция торжества должна отображать "славное настоящее российского государства и место таможенных органов в системе государственного управления", "темы созидания, патриотизма, любви к Родине", и кроме того, роль ФТС в борьбе с пандемией COVID-19.