В России учли 23,2 тысячи новых случаев коронавируса, в Петербурге - 1929

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 23 239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 833 инфицирований меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 727, а сумело поправиться 16 200 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается прежней: в Москве 2629 новых больных, в Петербурге – 1929 (на три меньше, чем накануне), в Подмосковье – 2161. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1298 человек и скончалось 70 (накануне – 77).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.