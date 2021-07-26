"Коммунисты России" взывают к разделению левыми силами одномандатных округов

Петербургское отделение "Коммунистов России" выступило с заявлением, обращенным к партиям левого толка. Таковыми, помимо себя, в петербургском филиале считают Социалистическую партию и КПРФ, несмотря на имеющиеся разногласия с руководством последней. "Коммунисты России" призывают адресатов своего послания договориться об одномандатных округах и таким образом не конкурировать между собой.

"КПКР остается принципиальным противником оппортуниста Зюганова и верхушки КПРФ, но всегда готова к сотрудничеству с низовыми организациями этой партии, а также с честными социалистами", - гласит текст заявления.

Серьезную опасность авторы текста видят в деятельности партии "Яблоко", которая для них так же неприемлема, как и "Единая Россия", и характеризуется ими как "антироссийская".

"Эти господа рассчитывают на всякого рода поддержку запада", - уверены в стане коммунистов.

В партии выражают готовность снять своего представителя по тому или иному округу, если от левых сил в нем будет представлен другой сильный кандидат, о фигуре которого удастся договориться.