Вакцинированный глава Кировской области Васильев заразился COVID-19

Губернатор Кировской области Игорь Васильев известил, что вынужден был перейти на удалённый режим работы из-за подхваченного коронавируса.

"Чувствую себя нормально, благодаря своевременно сделанной прививке от COVID-19", - отчитался о состоянии управленец у себя на странице "ВКонтакте".

Как и другие региональные главы, заразившиеся вирусом после вакцинации, он призвал жителей области не затягивать с прививкой.

"Прививка действительно помогает перенести болезнь легче и без тяжелых последствий", - напутствует Васильев.

В Кировской области за минувшие 24 часа COVID-19 был выявлен у 118 человек, амбулаторно лечатся более 7 тысяч пациентов, в больницах - 3 905, в том числе 163 лежат в реанимации, а 26 подключены к ИВЛ.