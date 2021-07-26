           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:53

Вакцинированный глава Кировской области Васильев заразился COVID-19

фото ЗакС политика Вакцинированный глава Кировской области Васильев заразился COVID-19

Губернатор Кировской области Игорь Васильев известил, что вынужден был перейти на удалённый режим работы из-за подхваченного коронавируса.

"Чувствую себя нормально, благодаря своевременно сделанной прививке от COVID-19", - отчитался о состоянии управленец у себя на странице "ВКонтакте".

Как и другие региональные главы, заразившиеся вирусом после вакцинации, он призвал жителей области не затягивать с прививкой.

"Прививка действительно помогает перенести болезнь легче и без тяжелых последствий", - напутствует Васильев.

В Кировской области за минувшие 24 часа COVID-19 был выявлен у 118 человек, амбулаторно лечатся более 7 тысяч пациентов, в больницах - 3 905, в том числе 163 лежат в реанимации, а 26 подключены к ИВЛ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости26 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru