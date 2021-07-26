           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:57

В ЛДПР считают, что Сысоев доказал свою обучаемость

фото ЗакС политика В ЛДПР считают, что Сысоев доказал свою обучаемость

ЛДПР высоко расценивает шансы своего члена Виктора Сысоева переизбраться депутатом ЗакСа. Руководитель петербургского отделения партии Юрий Ломакин в интервью "Ведомостям" отнес молодого политика к числу наиболее сильных кандидатов в одномандатных округах.

"Поначалу вокруг него был негативный хайп. Но за пять лет он доказал, что амбициозен и обучаем", - прокомментировал Ломакин работу однопартийца.

Ломакин подчеркнул, что Сысоеву интересна партийная жизнь: он участвует во всех мероприятиях, митингах, а недавно открыл детскую площадку в партийных цветах.

Напомним, Сысоев - самый молодой депутат шестого созыва ЗакСа. Он стал депутатом в неполные 22 года. В городском парламенте также заседает его мама, член "Единой России" Любовь Егорова. В политику депутат пришел из футбола. Раньше он был защитником петербургского "Динамо". В седьмой созыв Сысоев пошел по округу № 22. Там же выдвигается его мать. 

Отметим, что ранее спикер Заксобрания Вячеслав Макаров обещал, что Сысоев отслужит в армию. В случае переизбрания депутатом, попасть под призыв он не успеет. В декабре политику исполнится 27 лет.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости26 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru