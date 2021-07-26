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Новости 12:56

Соловьева зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

фото ЗакС политика Соловьева зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

Территориальная избирательная комиссия № 16 на заседании 26 июля приняла решение о регистрации кандидатом в депутаты Госдумы вице-спикера Заксобрания Петербурга Сергея Соловьева. Текст решения опубликован на сайте ТИК. 

Парламентария выдвинула "Единая Россия" по округу № 216. Эта территория объединяет центральные районы Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный.

Ранее ТИК № 16, выполняющий функции окружного избиркома, уже зарегистрировал кандидатами педагога и видеоблогера Михаила Богданова, представляющего "Справедливую Россию - За правду", сотрудника аппарата ЗакСа Геннадия Денисова (КПРФ), а также композитора и сценариста Андрея Иванова ("Родина"). 

Всего в этом округе выдвинулись 13 человек. В том числе депутаты ЗакСа Алексей Ковалев (Партия роста) и Борис Вишневский ("Яблоко"). Отметим, что среди потенциальных кандидатов есть еще один Борис Вишневский, выдвинутый партией "Зеленые". Еще весной он носил другую фамилию и состоял в "Единой России". Подробнее об остальных кандидатах можно узнать на карте избирательных округов, подготовленной ЗАКС.Ру.

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