Нилов, Драпеко и еще 8 человек стали кандидатами в Госдуму

Территориальные избирательные комиссии Петербурга зарегистрировали как кандидатов в депутаты Государственной думы от Петербурга еще 10 человек. Соответствующая информация размещена на сайте ГАС "Выборы".

В частности, отвечающий за выборы в округе № 214 ТИК № 4 выдал удостоверения кандидатов депутату Госдумы Елене Драпеко ("Справедливая Россия – За правду"), главе Фонда городского самоуправления "1870" Кириллу Страхову ("Яблоко") и Дмитрию Нестерова (ЛДПР).

Территориальный избирком № 28 как кандидатов по округу № 215 зарегистрировал депутата федерального парламента Олега Нилова ("Справедливая Россия – За правду"), муниципального депутата МО "Коломяги" Вячеслава Бороденчика, экс-депутата Законодательного собрания Петербурга Юрия Карпенко ("Яблоко"), депутата МО "Город Сестрорецк" Ольгу Яковлеву (Партия роста), Александра Колоса ("Родина") и Сергея Солошенко ("Зеленая альтернатива").

В ТИК № 35 ЗАКС.Ру сообщили, что в качестве кандидата регистрацию получил Станислав Иванов (ЛДПР). Он выдвигается по округу № 213.

Информацию о кандидатах по одномандатных округам в Петербурге можно посмотреть на специальной карте ЗАКС.Ру.