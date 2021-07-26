Памфилова хочет, чтобы региональные власти помогали кандидатам со сбором подписей

Региональным органам власти следует облегчать кандидатам сбор подписей и способствовать ему, считает глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она ссылается на трудности, сопряженные с пандемией и сопутствующими ограничениями.

"Хочу выразить свою озабоченность, обратиться к нашим регионам и комиссиям. Видимо придется мне повторно направить телеграмму нашим руководителям исполнительной власти по поводу того, чтобы более внимательно отнеслись к нуждам наших кандидатов и партий по сбору подписей", - цитирует фрагмент выступления чиновницы "Интерфакс".

Памфилова подчеркнула, что важно предоставлять кандидатам равные возможности для сбора подписей. У ряда оппозиционеров, в том числе в Петербурге, с этим имелись проблемы, из-за чего председателю ЦИК пришлось обратиться к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву: его подчиненные не раз задерживали сборщиков.