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Новости 13:56

Команда псковского "Яблока" первой подала в избирком документы на регистрацию списка партии

фото ЗакС политика Команда псковского "Яблока" первой подала в избирком документы на регистрацию списка партии

Представители псковского отделения "Яблока" первыми принесли в локальную избирательную комиссию список партии для участия в выборах в Псковское облсобрание. Всего в перечне партии 42 фамилии.

Во главе партийного списка - действующие депутаты местного парламента Лев Шлосберг и Артур Гайдук, а также депутат Собрания Гдовского района, глава фермерского хозяйства "Прометей" Александр Конашенков.

Также в числе выдвинутых кандидатов имеются и другие народные избранники, - депутат Псковской городской Думы от "Яблока" Дмитрий Пермяков, депутаты районных собраний от "Яблока" Надежда Сингатуллова, Любовь Жильцова, Дмитрий Баранов, Валентина Колесник, Любовь Герасимова, Сергей Изотов, Ирина Ершова и Андрей Вихман.

"Команда Псковского "Яблока" сильно обновилась. 25 её участников уже имеют опыт избирательных кампаний в статусе кандидата, 17 впервые участвуют в выборах", - представили себя локальные "яблочники".

Добавим, что Лев Шлосберг также намерен принять участие в выборах в Государственную думу.

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