Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор запретил доступ к личному сайту-блогу пребывающего в колонии оппозиционера Алексея Навального navalny.com, информирует "Дождь".

"МБХ медиа" уточняет, что обнаружило в реестре заблокированных ресурсов сведения о том, что к сайту ограничили доступ ещё 15 июня по решению Генпрокуратуры. В ведомстве объяснили необходимость данной меры ст. 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Обозначенной статьей запрещается доступ к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

В разговоре с "МБХ медиа" соратник Навального Леонид Волков заявил, что не ведает, по какой причине Роскомнадзор применил санкции к блогу политика. "Знаю то же самое, что и вы, — что только заблокировали", - сообщил он.

Также в числе заблокированных окзался сайт "Свободу Навальному" и ещё более 40 страниц, имеющих отношение к политику и его сторонникам. "Нетронутым" пока что остался только портал "Умного голосования".