Путин выступил за создание новой кольцевой автодороги вокруг Петербурга

Президент Владимир Путин 26 июля обсудил с руководителями Петербурга и Ленинградской области развитие транспортной системы двух регионов. Среди прочего, он выразил идею создания второго автомобильного кольца вокруг города, которое бы было шире уже имеющейся кольцевой автодороги (КАД).

"Мы сейчас привлекаем средства ФНБ, для того чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье. Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано", - цитирует выступление главы государства сайт Кремля.

Также, по словам Путина, два северо-западных региона нуждаются в развитии сети общественного транспорта. Губернатор Петербурга Александр Беглов, отвечая президенту, отметил, что "транспортная система города работает с перегрузкой".