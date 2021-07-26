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Новости 14:28

Мурманская активистка Грудина объявила голодовку

фото ЗакС политика Мурманская активистка Грудина объявила голодовку

Виолетта Грудина, бывшая глава штаба Навального* в Мурманске, 26 июля объявила голодовку в знак протеста против действий администрации медучреждения, в котором, по словам активистки, ее удерживают против воли. Она считает, что руководство стационара препятствует подаче ее документов для участия в выборах в Совет депутатов Мурманска, сообщила Грудина в своем Telegram-канале. 

"Объявляю с сегодняшнего голодовку в качестве протеста против действий администрации государственного учреждения здравоохранения ГОАУЗ "МОЦСВМП", <…> до выполнения администрацией больницы и главным врачом Амозовым Аркадием Михайловичем моего требования о передаче удостоверенного им моего заявления о выдвижении и документов для выдвижения в Мурманскую территориальную избирательную комиссию" - написала Грудина. 

До этого, 23 июля она попыталась передать документы через руководство больницы в соответствии с п. 5 ст. 33 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в случае болезни кандидата документы для участия в выборах должны быть переданы в ТИК администрацией лечебного учреждения, в котором находится претендент). Однако, как сообщает Грудина, документы так и не поступили в ТИК. 

Она отметила, что главный врач ГОАУЗ "МОЦСВМП", где находится Грудина, Аркадий Амозов, победитель праймериз "Единой России", подал свои документы для выдвижения. 

Напомним, Октябрьский районный суд Мурманска 14 июля удовлетворил требование местного Роспотребнадзора госпитализировать Грудину, несмотря на предоставленные отрицательные тесты на COVID-19. Перед этим она объявила о желании участвовать в выборах депутатов в Городской совет Мурманска. 

 

 

* Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. 

 

Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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