РИА ФАН намерено добиться признания "ОВД-Инфо" иноагентом

Флагманское издание медиагруппы "Патриот" РИА ФАН, попечительский совет которой возглавляет близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин, собирается направить правоохранителям заявление с просьбой включить правозащитную организацию "ОВД-Инфо" в перечень "иностранных агентов".

В РИА ФАН считают, что проект "ОВД-инфо" якобы может заниматься политической работой и получать некое иностранное финансирование. В агентстве также полагают, что публикуемые "ОВД-Инфо" сведения о политических репрессиях в России якобы не имеют под собой основы.

"В реальности организация проводит прозападную политику, оказывая поддержку представителям оппозиции и структурам, в "прессинге" которых Россию обвиняют американские и европейские институты власти. Несмотря на декларируемую "нейтральность", редакция находится на стороне участников митингов, обвиняя полицию в "провокациях на насилие" и превращении "мирных" акций в "хаос"", - представили свою оценку правозащитников представители ФАН.

Наконец, передовое издание "Патриота" считает, что "ОВД-Инфо" может быть связано с правозащитным центром "Мемориал"*.

РИА ФАН, уточним, систематически публикует на своих ресурсах статьи с нелестными отзывами о представителях отечественной оппозиции.

Напомним, что ранее политтехнолог Максим Шугалей, которого также считают приближенным к Пригожину, обратился в Генеральную прокуратуру, Роскомнадзор и к депутатам Госдумы с требованием признать издание "Медиазона" иностранным агентом.

*ПЦ "Мемориал" внесён Минюстом РФ в перечень НКО-иноагентов