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Новости 15:25

Анастасию Удальцову зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

фото ЗакС политика Анастасию Удальцову зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

Московского политика, супругу известного левого оппозиционера Сергея Удальцова, Анастасию Удальцову, официально зарегистрировали кандидатом в депутаты Государственной думы. Она выдвигается от КПРФ по одномандатному округу Москвы №201, о чем сообщила на собственной странице в Facebook с добавлением: "берегись".

"Один из основных лозунгов моей предвыборной кампании - "Очистим Россию от олигархов, воров и единороссов!". Я уже активно веду предвыборную кампанию - на прошлой неделе провела несколько крупных встреч с избирателями в районах Южнопортовый, Котловка, Москворечье-Сабурово и Нагорный, а в ближайшие дни встречи пройдут в районах Нагатинский затон, Печатники, Нагатино-Садовники и Даниловский", - рассказала Удальцова.

Отметим, что ее муж, Сергей Удальцов, ввиду своей судимости по делу об организации массовых беспорядков и продолжающегося административного надзора за собой лишен возможности избираться в органы власти.

фото: Анастасия Удальцова / Facebook

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