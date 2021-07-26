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Новости 15:54

Суд зарегистрировал апелляцию на признание Навального "склонным к побегу"

фото ЗакС политика Суд зарегистрировал апелляцию на признание Навального "склонным к побегу"

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального, пребывающего в ИК-2 города Покров, подали жалобу на решение суда о законности присвоения ему статуса "склонного к побегу", сообщает РИА "Новости".

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - рассказали в столичном Преображенском суде.

Примечательно, что в июне в СМИ появились выдержки из судебных документов, из которых следует, что поводом для постановки на профилактический учет Навального послужили его шутки про желание и готовность сбежать, высказанные в присутствии сотрудников ФСИН.

Напомним, что из-за признания себя склонным к побегу Навальный стал подвергаться регулярным ночным побудкам, вскоре после чего объявил протестную голодовку, которая продлилась почти месяц. Сторонники Навального не раз обращали внимание общественности на абсурдность присвоенного ему статуса: Навальный вернулся в Россию в январе, несмотря на предупреждения со стороны силовых ведомств о неизбежности его задержания и ареста.

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