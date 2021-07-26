Комтранс хочет жестче наказывать нарушителей правил перехода через железную дорогу

Петербургский комитет по транспорту выступил с идеей кратно увеличить гражданские штрафы за нарушение правил перехода через железнодорожные пути, внеся соответствующие коррективы в КоАП. На сегодняшний день пересечение железной дороги в неположенном месте, равно как и езда на крышах поездов, наказывается санкцией в размере 100 рублей.

В комтрансе полагают, что поправки следует внести в ч. 5 ст. 11.1 (Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах) и в ч. 1 ст. 11.17 (Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде).

В обоих случаях предусмотрено наказание в виде 100 рублей. В Смольном уверены, что штраф следует поднять вплоть до 5 тысяч рублей. По первой статье в ведомстве предлагают также расширить сферу применения санкции, дополнив список нарушений проходом по железнодорожным путям в установленных местах при запрещающем сигнале светофора или работников ж/д транспорта, а также перед приближающимся поездом.