Шишлов борется с бюрократическими препятствиями для "коронавирусных" выплат медикам

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов сообщил на своем сайте о том, что его аппарат продолжает в большом количестве получать жалобы от медицинских сотрудников, работающих с коронавирусными больными и имеющих сложности с получением компенсационных выплат. Нередко проблема обусловлена лишь тем, что медучреждение не подчиняется напрямую петербургскому комитету по здравоохранению.

Уполномоченный по правам человека обратился к губернатору с просьбой скорректировать постановление городского правительства №84 таким образом, чтобы чиновники могли "предоставлять дополнительные меры поддержки всем пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом сотрудникам государственных учреждений здравоохранения независимо от подведомственности и профиля оказания медицинской помощи".

За заражение во время исполнения служебного долга врачам и водителям скорой помощи полагается 300 тысяч, за тяжелое и приведшее к инвалидности заражение - 500 тысяч, а в случае смерти сотрудника от COVID-19 его родственникам перечисляют один миллион рублей.