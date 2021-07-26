Суд обязал ИКМО "Ланское" зарегистрировать кандидата от "Яблока"

Приморский районный суд Петербурга 26 июля рассмотрел иск Анны Ширяевой к ИКМО "Ланское", которая отказала ей в регистрации на выборах в муниципальный совет. Суд признал незаконным отказ ИКМО и обязал комиссию зарегистрировать Ширяеву в качестве кандидата, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

— Судья разобралась в представленных кандидатами документах в полной мере и увидела, что выдвигает, действительно, региональное отделение партии, процедуру выдвижение провело центральное бюро, но выполняя полномочия руководящего органа, — рассказала Ширяева.

Однако, зарегистрировать Ширяеву должны будут "не позднее дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу".

Напомним, 17 июля избирательная комиссия МО "Ланское" отказала в регистрации всем пятерым кандидатам от "Яблока", сославшись на то, что полномочия регионального отделения партии, от которого выдвигались активисты, были прекращены в декабре 2020 года. Кандидаты не согласились с такой позицией, так как их выдвигало федеральное бюро "Яблока", на которое были возложены полномочия регионального отделения. Все пятеро обратились в суд. Заседания по искам остальных кандидатов от "Яблока" (Дмитрия Лысова, Михаила Молчанова, Николая Солодкова и Юлии Бобылевой) пройдут 27 и 28 июля. В суде также находятся еще два иска от кандидатов от "Справедливой России - За правду" Ильи Мохова и Романа Лунева.

В Единый день голосования в МО "Ланское" пройдут выборы по 2-му избирательному округу. В январе 2020 года Приморский районный суд отменил итоги выборов 2019 года по этому округу из-за незаконного отказа ИКМО "Черная речка" (сейчас - ИКМО "Ланское") в регистрации кандидата от "Справедливой России" Павлу Чупрунову.

Константин Леньков