РКН объяснил блокировку сайта Навального наличием в нём "пропаганды экстремизма"

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор обозначил причину, по которой в числе заблокированных сайтов оказался блог Алексея Навального: в ведомстве считают, что портал содержал информацию экстремистского толка, делится "Интерфакс".

"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ с 26 июля Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам, связанным с функционированием организаций "Фонд борьбы с коррупцией*" (ФБК), "Фонд защиты прав граждан*" (ФЗПГ) и общественного движения "Штабы Навального*", в отношении которых Московским городским судом 9 июня 2021 года вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности по основаниям осуществления экстремистской деятельности", - уведомили "Интерфакс" в РКН.

Попавшие под блокировку сайты использовались "для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности ФБК, ФЗПГ и "штабов Навального"", заключили в надзорном органе.

Напомним, что в числе заблокированных оказался не только сайт Навального navalny.com, но также портал "Свободу Навальному" и ещё свыше 40 ресурсов, связанных с политиком и его соратниками.