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Новости 26 июля, 17:41

За прошлую неделю на петербургские газоны пролили свыше 7 тысяч кубометров воды

фото ЗакС политика За прошлую неделю на петербургские газоны пролили свыше 7 тысяч кубометров воды

Более 7 тысяч кубометров воды петербургские коммунальщики использовали для полива газонов на прошлой неделе, проинформировали в пресс-службе комитета по благоустройству. Кроме того, свыше 49 "кубов" и 320 литров шампуня ушли на мытье дорог и тротуаров.

За последние 7 дней на городских улицах собрали почти 1,5 тысячи кубометров бытовых отходов и порядка 1,7 тысяч тонн смёта.

В Смольном добавили, что сегодня Северную столицу вышли убирать 495 машин и 890 дворников. Порядок в садах и парках тем временем наводят 894 специалистов ручного труда и 272 единицы техники.

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