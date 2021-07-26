Самовыдвиженец Грудин отказался от участия в выборах в ЗакС

Муниципальный депутат МО "Правобережный" Федор Грудин сообщил на своих страницах в социальных сетях, что отказывается от участия в выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга. Он шел самовыдвиженцем по округу №9 (Невский район).

Причина отказа - невозможность в установленный срок собрать подписи избирателей в поддержку его выдвижения, написал Грудин. В разговоре с ЗАКС.Ру мундеп уточнил, что всего его команда собрала около 1500 подписей из 5500 необходимых.

Муниципальный депутат сообщил, что сейчас его команда начала поддерживать самовыдвиженца по округу №17 (Кировский район) Савву Федосеева. В частности, они уже включились в сбор подписей за выдвижение Федосеева, рассказал Грудин.

Он добавил, что в округе Невского района планирует вместе с соратниками провести социологический опрос жителей и определить, кого из оставшихся кандидатов в депутаты по территории лучше поддерживать. Опросы планируется проводить в августе, уточнил Грудин.

Напомним, сейчас округ №9 в ЗакСе Петербурга представляет депутат "Единой России" Игорь Высоцкий. Грудин его неоднократно критиковал, в том числе перед муниципальными выборами 2019 года. Став депутатом МО "Правобережный", Грудин несколько раз получал повестку в военкомат во время или сразу после заседания совета. В один из разов военком пришел вместе с депутатом Высоцким, заявлял Грудин.

София Саттарова