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Новости 26 июля, 18:24

Депардье хочет снять военный фильм в Калининградской области

фото ЗакС политика Депардье хочет снять военный фильм в Калининградской области

На кинофестивале "Балтийские дебюты" в Калининградской области региональные чиновники поддержали инициативу знаменитого французского киноактера Жерара Депардье снять фильм об эскадрилье "Нормандия-Неман", участвовавшей в военных действиях против нацистов.

"Около десяти мест в Калининграде связаны с этой яркой и интересной темой. Когда наши французские коллеги приступят к съемкам, пока неизвестно, но то, что мы поддержим эту инициативу - это обязательно", - цитирует пресс-служба областного правительства слова министра по культуре и туризму Андрея Ермака.

По его словам, проект, который хочет реализовать артист, "действительно интересный, так как связан с историей региона".

Напомним, что Депардье, выступавший против французской системы налогообложения, получил российское гражданство в 2013 году, посещал Чечню и имел жилье в Мордовии. 

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