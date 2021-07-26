ТИК № 35 выявил недостатки в документах у кандидата от "Родины" Шпиленко

Территориальная избирательная комиссия № 35 на заседании 26 июля известила директора "Ассоциации развития кластеров и технопарков России" Андрея Шпиленко, которого партия "Родина" выставила в Госдуму по округу № 213, о недостатках в пакете его документов. Текст извещения опубликован на сайте ТИК.

Комиссия указала, что кандидат не представил копию документа о трудоустройстве и занимаемой должности. Вопрос о регистрации Шпиленко будет рассмотрен на заседании 30 июля. Представить недостающие сведения разрешено не позднее 28 июля.

Также ТИК № 35 зарегистрировал кандидатами по округу № 213 действующего думского депутата-единоросса Евгения Марченко, члена фракции КПРФ в ЗакСе Ирину Иванову и депутата МО № 15 из "Справедливой России - За правду" Григория Точильникова.

Ранее зарегистрированным кандидатом по тому же округу стал представитель ЛДПР Станислав Иванов.

Фото: vk.com/Ассоциация технопарков