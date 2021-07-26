           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 26 июля, 18:53

Борцам с огнём удалось локализовать половину лесных пожаров в Карелии

фото ЗакС политика Борцам с огнём удалось локализовать половину лесных пожаров в Карелии

В Карелии спасателям удалось локализовать 12 лесных пожаров на площади свыше 4,8 тысяч гектар к сегодняшнему дню, всего на территории республики полыхают ещё 23 участка на территории, превышающей 11 тысяч га.

Площадь распространяемого огня намеренно увеличивают за счёт отжигов: это один из методов тушения, когда навстречу пожару пускают пламя, которое лишает его подпитки, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. "Такой метод применяется, чтобы защитить от огня населённые пункты", - уведомил он подписчиков "ВКонтакте".

К ликвидации пламени в республике привлечено свыше 500 человек, в том числе - авиатехника.

В регионе по-прежнему горят леса в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Питкярантском, Кемском и Пудожском районах.

Из-за сложной обстановки в Карелии начиная с 20 июля действует режим ЧС.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости27 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru