ИКМО "Автово" нашла ошибки в подписных листах самовыдвиженца Левкина

Члены избирательной комиссии МО "Автово" 26 июля признали недействительными подписи за выдвижение активиста движения "Весна" Никиты Левкина. По мнению ИКМО, кандидат неправильно оформил подписные листы. Это может стать причиной для отказа в регистрации, сообщил Левкин ЗАКС.Ру.

Основной проблемой, по словам Левкина, стало отсутствие подписи сборщика. Левкин объяснил это тем, что собирал подписи за выдвижение самостоятельно и не стал указывать вторую подпись.

- Я одной подписью заверил обе строчки. Там вообще не было места. Они говорят, раз нет подписи сборщика, значит никто не собирал подписи, а если никто не собирал подписи - подписные листы недействительны. Серьезное нарушение, - рассказал Левкин.

Другой причиной для признания подписных листов недействительными - неуказание района Петербурга, в котором проживает кандидат. В федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" указано, что адрес можно указывать не полностью, если недостающие сведения не мешают определить место проживания. Такая же "памятка" была и в муниципальной газете МО "Автово". Накануне, 25 июля, по этой же причине забраковали подписные листы другого кандидата Владимира Мясникова.

Левкин намерен подать жалобу на действия ИКМО в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. В разговоре с ЗАКС.Ру он предположил, что остальные самовыдвиженцы так же могут получить отказ в регистрации. Заседание по вопросу регистрации Левкина в качестве кандидата назначено на 29 июля.

В Единый день голосования 19 сентября в МО "Автово" пройдут выборы. На 20 мест в муниципальном совете претендуют около 70 человек, среди которых действующие депутаты МО, которые планируют переизбраться от "Справедливой России - За правду".

Константин Леньков