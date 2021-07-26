Мишустин уволил еще одного заместителя главы ФАС

Алексей Доценко, работавший заместителем главы Федеральной антимонопольной должности с 2012 года, лишился своей должности. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, выложено на официальном портале правовой информации.

Отметим, что перестановки в руководстве ФАС последнего времени были связаны прежде всего с петербургскими чиновниками. Многолетний руководитель службы, "яблочник" Игорь Артемьев покинул этот пост осенью 2020 года. Должность досталась бывшему вице-губернатору Петербурга Максиму Шаскольскому. В феврале 2021 года Мишустин уволил другого замглавы ведомства - Михаила Евраева.

фото: пресс-служба Кремля