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Новости 26 июля, 21:35

Путин объявил благодарность главе комитета по соцполитике Ржаненкову

фото ЗакС политика Путин объявил благодарность главе комитета по соцполитике Ржаненкову

Глава петербургского комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков удостоился благодарности от президента Владимира Путина. Поощрение, о котором говорится в выложенном на официальном портале правовой информации документе, связано с "большим вкладом в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий".

Ржаненков возглавляет комитет по соцполитике с 2009 года, до этого он три года руководил комитетом по труду и социальной защите. 

Также благодарность от главы государства за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий получили начальник отдела координации деятельности по взаимодействию с общественными организациями ветеранов и инвалидов комитета по соцполитике Игорь Фещенко, президент общественной организации "Ленрезерв" Анатолий Бернштейн, глава совета петербургского отделения "Поискового движения России" Илья Дюринский, директор фонда "Добродушие" Екатерина Машкова. 

Партия "Единая Россия" намерена выдвинуть Александра Ржаненкова на выборы в Законодательное собрание по 2-му округу. Однако сам чиновник заявлял, что пока не принял окончательного решения о своем учатии в кампании. Документы для выдвижения он пока не подал.  

фото: gov.spb.ru

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Упоминаемые персоны
Ржаненков Александр Николаевич

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