Роскомнадзор просит YouTube заблокировать каналы Леонида Волкова и Владимира Милова

Роскомнадзор обратился в YouTube с требованием ограничить доступ к каналам соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Владимира Милова, об этом они сообщили в Twitter.

Из скриншота письма, который опубликовал Волков, следует, что ограничить доступ к каналу потребовала Генпрокуратура. По версии ведомства, на канале есть "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка" и "материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной". Также Генпрокуратура считает, что канал Волкова распространяет "недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверную сведений".

YouTube просит Волкова и Милова удалить контент. В противном случае им грозит блокировка.

Накануне Роскомнадзор заблокировал сайт Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком и его соратниками. Такой шаг регулятор объяснил тем, что они были связаны с работой ФБК* и штабов Навального*, которые суд признал экстремистскими организациями.