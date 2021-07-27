В Петербурге ждут тридцатиградусную жару перед похолоданием с дождями и грозами

В Петербурге 27 июля ожидается жаркая погода, которая в середине недели сменится небольшим похолоданием и дождями с грозами, сообщил в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Воздух в городе во вторник прогреется до плюс 31 градуса. Леус отметил, что антициклон сохранит "преимущественно солнечную и сухую погоду". В среду, 28 июля, ожидается кратковременный дождь, гроза и до плюс 29 градусов тепла, а в 29 – 30 июля — временами дожди и до плюс 26.

Тем временем управление МЧС по Ленобласти объявила штормовое предупреждение в регионе. Там, начиная с 11 – 14 часов, ожидаются грозы с ливнями и град. По данным МЧС, стихия преимущественно затронет восточные районы Ленобласти.