В СК рассказали о двукратном снижении насильственных преступлений в Петербурге

Число насильственных преступлений в Петербурге снизилось, вернувшись к значениям времен перестройки, пишет ТАСС со ссылкой на первую замглавы регионального управления СК, Марину Парастаеву, которая подвела итоги 2020 года.

"Можно говорить о том, что за последние десять лет криминогенная обстановка на территории Санкт-Петербурга по совершению тяжких и особо тяжких преступлений, подследственных СК РФ, существенно улучшилась. Если еще в 2011 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 312 убийств, то в 2016 году уже 212, а в 2020-м - 149, что сопоставимо с ситуацией "благополучных" 80-х годов", - рассказала она.

По данным Парастаевой, за десять последних лет число тяжких преступлений, повлекших за собой смерть, сократилось со 141 до 63. При этом, как и по всей стране, заметно растет число киберпреступлений, которые тоже зачастую квалифицируются как тяжкие и особо тяжкие.

"Преступниками используются самые передовые технические наработки, и меры по обеспечению безопасности зачастую не поспевают за ними", - отметила представительница СК.