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Новости 11:22

В Москве разрешили концерты и спектакли без ограничений при допуске зрителей по QR-кодам

фото ЗакС политика В Москве разрешили концерты и спектакли без ограничений при допуске зрителей по QR-кодам

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский подписал приказ, согласно которому театры, зрительные залы и другие учреждения культуры столицы могут проводить мероприятия без ограничений по количеству зрителей при условии проверки QR-кодов.

Пока при проведении культурно-досуговых и зрелищных мероприятий мероприятий — лекций, творческих встреч, кинопоказов, концертов, спектаклей и так далее — учреждения должны заполнять залы не более чем на 50% от вместимости помещений, общее число зрителей не может превышать 500 человек. В приказе добавлено, что эти ограничения не распространяются на площадки, если они организуют доступ всех посетителей с применением QR-кодов после перенесенного коронавируса, отрицательного теста на него или вакцинации. В этом случае зрителям будет разрешено присутствовать без масок и перчаток.

В конце июня в Москве ввели посещение ресторанов, кафе и баров по QR-коду. Этот код выдавался через портал госуслуг тем, кто переболел коронавирусом за последние шесть месяцев, сделал свежий ПЦР-тест или привился от инфекции. 19 июля мэр Москвы Сергей Собянин отменил эту обязанность.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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