В России выявили еще 23 тысячи случаев COVID-19, в Петербурге — 1,9 тысяч

В России за последние сутки выявлено 23 032 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии зафиксировано 6 172 812 случая заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 155 380 россиян, за последние сутки в статистику внесли 779 летальных исходов.

В Петербурге заболели еще 1 923 человека. По данным штаба, всего с марта 2020 года зафиксировано 521 052 случая заболевания. Еще 62 смерти в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего на 27 июля известно о 18 972 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2 623 человека. В Подмосковье — 1 973.