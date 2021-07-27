Петербург принял партию вакцины "Спутник лайт"

В Петербург прибыла поставка отечественной вакцины от коронавируса "Спутник лайт", передает пресс-служба Смольного. Отмечается, что 12320 единиц препарата расфасовали по одной дозе и 27000 - по пять доз. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что вакцина была долгожданной.

"Прошу всех горожан, кто еще не вакцинировался, сделать это. Нельзя снижать темпы вакцинации, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет. Только он позволит нам снять ограничения", - приводится цитата Беглова.

Особенностью препарата является то, что в отличие от других отечественных вакцин, он требует только одной инъекции для выработки иммунитета. Напомним, что именно вакциной "Спутник лайт" чиновники пообещали привить иностранцев, которые для этого до 30 июля включительно подают через своих работодателей и учебные заведения специальные заявления.