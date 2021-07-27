ЦИК зарегистрировал федеральный список РПСС для участия в выборах в Госдуму

Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от Российской партии свободы и справедливости, сообщили представители ЦИК.

В федеральном списке партии — 243 кандидата. После проверки достоверности сведений в поданных документах выяснилось, что два кандидата не указали в заявлениях о согласии баллотироваться сведения об имеющихся судимостях, передает ТАСС. Из-за этого кандидатов исключили из списка.

Неделей ранее ЦИК исключил из списка РПСС депутата Мосгордумы Елену Шувалову по ее собственному желанию. Она объявила о намерении сняться с выборов в середине июля: по мнению Шуваловой, РПСС выставила слабых кандидатов против КПРФ.