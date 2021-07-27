           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:49

ЦИК зарегистрировал федеральный список РПСС для участия в выборах в Госдуму

фото ЗакС политика ЦИК зарегистрировал федеральный список РПСС для участия в выборах в Госдуму

Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от Российской партии свободы и справедливости, сообщили представители ЦИК.

В федеральном списке партии — 243 кандидата. После проверки достоверности сведений в поданных документах выяснилось, что два кандидата не указали в заявлениях о согласии баллотироваться сведения об имеющихся судимостях, передает ТАСС. Из-за этого кандидатов исключили из списка.

Неделей ранее ЦИК исключил из списка РПСС депутата Мосгордумы Елену Шувалову по ее собственному желанию. Она объявила о намерении сняться с выборов в середине июля: по мнению Шуваловой, РПСС выставила слабых кандидатов против КПРФ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости27 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru