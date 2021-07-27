Ройзман: Если с Грудининым что-то случится, КПРФ за него не выйдет

Политик Евгений Ройзман высказался о ситуации вокруг предпринимателя Павла Грудинина, которого Центризбирком исключил из общефедерального списка КПРФ на думские выборы из-за якобы принадлежащего ему офшора на Белизе. По мнению бывшего мэра Екатеринбурга, положение Грудинина критическое и помочь ему в случае усиления давления государства мало кто способен.

"Он может сколько угодно декларировать свою лояльность, от него никто не отступится. Он человек уязвимый, и вполне возможно, что на его месте разумнее было бы уехать, потому что если что-то с ним случится, КПРФ за него не выйдет и КПРФ за него людей на улицы не поведет", - рассудил Ройзман на собственном YouTube-канале.

По его оценке, положение дел в стране таково, что практически за всеми несистемными оппозиционерами "уже пришли", и теперь "приходят" за системными, поскольку любое относительно новое лицо является стрессовым для Кремля фактором.

Напомним, что Грудинин приобрел федеральную известность во время президентской кампании 2018 года. На выборах он занял второе место, после чего его у его бизнеса (совхоза имени Ленина) начались проблемы, которые Грудинин раз за разом характеризует не иначе, чем "рейдерским захватом".